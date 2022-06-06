الحالة النفسية لمطرب الراب عمرو سليمان بعد إصابته بسرطان القلب

تصدّر مطرب الراب عمرو سليمان، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن إصابته بسرطان القلب، ما تلقى إثره دعمًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حالة نفسية سيئة لمطرب الراب عمرو سليمان بعد إصابته بسرطان القلب

مطرب الراب عمرو سليمان، يُعرف في مجال الراب باسم أفرو، كان فاجأ الجميع أمس، بتغريدة قال فيها: «سرطان قلب، الحمد لله يا رب، النهاية ستكون قريبة، بالنسبة لي، أتمنى من الجميع أن يسامحني لو فعلت أي شيء خاطئ في حقهم، ليس لديّ وقت كثير متبق، سأغادر الأرض أسرع مما تظن، الحمد لله، لا تشعر بالحزن من أجلي، أنا راضٍ بالقضاء والقدر، ودائمًا خطة ربنا أفضل خطة».

وعلمت «الوطن» أن مطرب الراب عمرو سليمان فى حالة نفسية سيئة، رغم حالات الدعم القوية التي تلقاها من زملائه والمحيطين به، إلا أنه علم بأن مرضه من الحالات صعبة العلاج.

سليمان يتلقى الدعم من زملائه بعد إصابته بسرطان القلب

مرض سرطان القلب الذي مرض به مطرب الراب عمرو سليمان من الأمراض النادرة، التي لا تكون ورمًا خبيثًا، لكن يكون ورمًا من نوع نادر، يُدعى «الساركومة»، وهو نوع نادر من الأورام الخبيثة الأولية.

مرض سرطان القلب يُعد صعبًا للغاية، لكنه يتوقف على عدة عوامل، منها عمر المريض وتاريخه الطبي، ومدى انتشار المرض وموقعه، ومدى تحمل المريض لبروتوكول العلاج وتوقعات مسار المرض.

يُذكر أن أشهر أغنيات مطرب الراب عمرو سليمان أغنية «أدريالين» التي كان طرحها العام الماضي.