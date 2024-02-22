رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمين الفتوى: من تساعد زوجها في نفقات البيت لها أجر كبير

كتب:

منى صلاح
08:18 م | الخميس 22 فبراير 2024
الشيخ عويضة عثمان

الشيخ عويضة عثمان

رداً على استفسار متصلة، حول حكم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع مقدرته، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجب على الزوجة المشاركة في النفقة على البيت.

النفقة ليست واجب على المرأة

وأضاف «عثمان»، في حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على «قناة الناس»: «النفقة ليست واجب على المرأة، وما تنفقه إن كانت صاحبة مال أو عمل، هو تفضل منها يعني زوجها يقول لها شكراً».

فك النزاع

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «إحنا في حاجة لـ فك النزاع، ما تنفقه المرأة في ميزان حسناتها، وإذا عاونت الرجل في حياته ومساعدة البيت، فهذا كله لها أجر كبير عند الله، فلا يجوز أن يجبرها على هذا وهذا كله بإرادتها وليس جبرًا».

اقرأ المزيد:

وزير التعليم: خطة لإنشاء مدرسة STEM دون إقامة لتقليل النفقات

رئيس لجنة الدين العام في «الحوار الوطني»: ضرورة زيادة الموارد وضغط النفقات

دولة تمنح ضيوفها 165 دولارا مقابل كل زيارة لتغطية النفقات والإقامة

فوائد 4 أعشاب لتربية الدواجن وزيادة اللحم والبيض.. آمنة وتوفر النفقات
بقلم منى صلاح