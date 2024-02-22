أمين الفتوى: من تساعد زوجها في نفقات البيت لها أجر كبير

رداً على استفسار متصلة، حول حكم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع مقدرته، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجب على الزوجة المشاركة في النفقة على البيت.

النفقة ليست واجب على المرأة

وأضاف «عثمان»، في حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على «قناة الناس»: «النفقة ليست واجب على المرأة، وما تنفقه إن كانت صاحبة مال أو عمل، هو تفضل منها يعني زوجها يقول لها شكراً».

فك النزاع

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «إحنا في حاجة لـ فك النزاع، ما تنفقه المرأة في ميزان حسناتها، وإذا عاونت الرجل في حياته ومساعدة البيت، فهذا كله لها أجر كبير عند الله، فلا يجوز أن يجبرها على هذا وهذا كله بإرادتها وليس جبرًا».