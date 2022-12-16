فوائد 4 أعشاب لتربية الدواجن وزيادة اللحم والبيض.. آمنة وتوفر النفقات

كشف الدكتور يحى زكريا، عن إمكانية استخدام بعض الأعشاب في تربية الدواجن التي تعود بالنفع عليها، فهي آمنة على صحة الإنسان والطيور المتنوعة، وتساعد في النمو بشكل سريع وزيادة اللحم، والبيض لدى الفراخ البياضة والحفاظ على القيمة الغذائية للثروة الداجنة بعيدا عن الأدوية المكلفة لمربي الدواجن.

أنواع بعض الأعشاب لتربية الدواجن

وأضاف «زكريا»، في تصريح لـ «الوطن»، أن العديد من مربي الدواجن اعتمدوا على استخدام الأعشاب الآمنة لتربية الدواجن، مشيرا إلى أنها توفر النفقات المالية في شراء أدوية لحماية الفراخ من الأمراض، ولها عامل متميز لإنتاج دواجن ذات طعم رائع عند تناولها من قبل المواطنين.

فوائد أعشاب الكركديه للدواجن

وأوضح الدكتور زكريا، إن الكركديه يستخدم بمعدل من واحد لتر حتى ثلاثة لتر على كل لتر ماء، ثم يتم وضعه في «سقايات»، للماء أمام الدواجن والطيور على مدار يومين في كل أسبوع حتى تحصل نتائج فاعلة للغاية التي منها كالتالي:

-الكركديه عشب طارد للسموم، لما يحتويه من أحماض عضوية، تتمثل في الماليك أسيد، والستريك أسيد.

مطهر معوي للدواجن والطيور بسبب قدرته للقضاء على البكتيريا الضارة مثل «الإستاف، والإستربت، والكوليرا، وإي كولاي، وذلك بهدف تنشيط أفضل للدورة الدموية، كما يحافظ علي درجة حرارة الجسم للطيور والدواجن كونه يحتوى على كميات جيدة للغاية من فيتامين «c».

الخلطة السحرية من القرنفل والفلفل الأسمر وأوراق الريحان

وأشار عميد كلية الزراعة وأستاذ الدواجن، بجامعة كفر الشيخ إلى أنه يتم استخدام 10جرامات من القرنفل المسحوق، ويضاف إليه 10 جرامات من الفلفل الأسمر، وبعض أوراق الريحان مع إضافة 4 لترات من الماء ويتم وضعها في «سقايات»، أمام الطيور والدواجن.

-تتلخص فوائد تلك الخلطة السحرية مع القرنفل كنوع من الأعشاب كونها تحتوي على نسبة عالية من المعادن، ومنها الماغنسيوم، والحديد، والفسفور، والكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، الذي يحتوي على نسبة كبيرة من المنجنيز، وهو ما يعود بالنفع علي الطيور والدواجن في علاج التهاب الشعب الهوائية، ونزلات البرد.

كما يقف كمانع لاضطرابات الجهاز الهضمي، ويعمل على زيادة من مناعة الدواجن والطيور ضد جميع الميكروبات لكل الطيور.