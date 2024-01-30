وزير التعليم: خطة لإنشاء مدرسة STEM دون إقامة لتقليل النفقات

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتجاه الوزارة للتوسع في إنشاء مدرسة stem في كل محافظة، وجعل بعضها بنظام اليوم الممتد بدلا من النظام الداخلي والإعاشة الكاملة لتقليل النفقات، مع الحفاظ على شروط اختيار الطلاب الدقيقة للالتحاق بهذه المدارس.

وقال الوزير، إنّ الحفظ والتكرار لم يعد الهدف من التعليم، وجاءت التكنولوجيا لتساعد الطالب على إنتاج المعرفة والمعلومات، وهذا هو أساس الدراسة في مدارس stem، لا يوجد كتاب مدرسي بل يبحث الطالب عن المعلومة.

وأضاف حجازي، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم المصري stem، أنّ نظام التعليم stem يواجه تحديات كثيرة، تتمثل في التكلفة العالية للمدارس من تجهيز مدارس ومعامل وبنية تحتية، موضحا أنّ المدارس الموجودة حاليا داخلية وبها إعاشة كاملة وهي ذات تكلفة عالية، والتحدي الآخر هو توفير معلمين متميزين لدفع الطلاب نحو نواتج التعلم.

وأشار إلى دمج المبادرات التي نجحت في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم لضمان تنفيذها بتغيير الوزير ومنها مبادرة مدارس stem، لافتا إلى الاستفادة بنظام التعليم في مدارس stem في مدارس التعليم العام، ومنها إقرار مادة مشروعات بحثية على الطلاب بالمدارس الحكومية العادية، وهي مادة اجتياز ولا تضاف إلى المجموع.

وطالب وزير التربية والتعليم، القائمين على مدارس stem بتدريب المعلمين على أداء المشروعات البحثية مع الطلاب، مؤكدا أنّ معلم الفصل والمدرسة الاساس في معرفة الطالب ومهاراته.

وأكد وجود شراكات مع الوزارات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال التعليم، وضرب مثالا بالشراكات مع الجامعات في تدريب المعلمين وتوفير المنح للطلاب المتفوقين، والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الرسمية الدولية.