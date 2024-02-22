خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تمنح الثقة للجميع

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تعطي ثقة للمواطن المصري في الداخل والمستثمر الأجنبي في الخارج، مشيرًا إلى أنه في ظل أزمات عالمية تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى العالم، ما زالت مصر قادرة على إحداث الطفرة والتغيير في اقتصادها وفي المنطقة بالكامل بما أحدثته من ثورة إصلاحية خلال السنوات الماضية بجني ثمارها اليوم في هذا الوقت الاستثنائي.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «في ظل الأزمات المستمرة والأزمات الجيوسياسية التي تحتدم يومًا بعض يوم في المنطقة، ما زالت الفرص الاستثمارية في دائرة ضوء مرمى المستثمر الأجنبي».

الإصلاح الاقتصادي

وتابع: «هناك مشروعات طموحة، ومصر أفصحت عنها وما تمتلكه من فرص استثمارية ينظر إليها المستثمر الأجنبي بعين الاعتبار طبقا للموقع الجغرافي والثورة الإصلاحية التي انتهجتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وأحدثت طفرة في الواقع المصري، طبقًا لما تمتلكه مصر من مقومات قادرة على إنجاح الاستثمارات طبقا لما أحدثته مصر من إصلاح اقتصادي».

معدلات نمو إيجابية

وأكمل: «في ظل الأزمات المحتدمة حاليًا اقتصاديًا على مستوى العالم ما زال الاقتصاد المصري بيحافظ على معدلات نموه الإيجابية، ويحافظ على استقدام وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».