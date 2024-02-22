عضو بـ«النواب»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تعكس الثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن نجاح الدولة المصرية في عقد صفقة استثمارية كبرى خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية، مؤكدا أن هذه الصفقة نتاج طبيعي للجهود التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، كما أنها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تطوير البنية التحتية والتشريعية

وقال «محسب»، في بيان، إن مصر عملت على تطوير البنية التحتية والتشريعية وتقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستكون بداية نحو جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة النظيفة، نظرًا لما تمتلكه مصر من مقومات في هذا المجال، كذلك في مجال النقل واللوجستي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثير مباشر على سوق النقد المصري، كما أنها ستساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سينعكس علي أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتعميق للصناعة المصرية، مشددا على قدرة الاقتصاد المصري في تخطي التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

معالجة المشكلات والتحديات

وشدد على أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة التي تمكنها من معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجهها، بفضل ما تمتلكه من مقومات ترتبط بالموقع الاستراتيجي، متوقعا أن يشهد السوق المصرية انتعاشة اقتصادية في عدد من القطاعات التي تأثرت سلبا بالفوضى التي أصابت سوق الصرف.