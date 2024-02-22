موعد ومكان عزاء هاني الناظر.. نجله يوضح التفاصيل

حالة من الحزن تسيطر على كل محبي ومتابعي الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، منذ أعلن نجله خبر وفاته صباح اليوم بعد معاناة مع مرض السرطان، وراح كثيرون يتساءلون عن موعد ومكان عزاء الدكتور هاني الناظر، وهو ما كشفه نجله.

موعد ومكان عزاء الدكتور هاني الناظر

وبينما يترقب كثيرون تحديد موعد ومكان عزاء الدكتور هاني الناظر، كشف نجله الدكتور محمد الناظر، ‏طبيب الأمراض الجلدية‏، موعد ومكان العزاء، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أن العزاء سيكون يوم الأحد 25 فبراير 2024 في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الرزاق.