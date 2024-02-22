جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 من موظفي الأونروا في فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، بحجة وجود صلات لديهم بالفصائل الفلسطينية في غزة بحسب ما كشفت عنه صحيفة «معاريف» العبرية.

الاحتلال يعتقل موظفين للأونروا

أفادت التقارير العبرية، بأن موظفي «الأونروا» الثمان تم اعتقالهم في أكتوبر الماضي وما زالوا قيد الاعتقال، حيث تم إخراجهم من غزة ليتم إجراء المزيد من التحقيقات معهم.

الأونروا تطالب بالكشف عن مصير موظفيها

بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فإن الأونروا طالبت الاحتلال بالاتصال بموظفيها الذين جرا اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال، حيث وجهت المنظمة إلى جانب إدارة الأمم المتحدة نداء إلى الأطراف السياسية المعنية، ولإسرائيل للكشف عن مصير موظفي المنظمة المعتقلين، وما إذا كان تم الإثبات بأنهم منتمين لأي فصيل فلسطيني، وهو ماتجاهله الاحتلال، لا سيما مع عدم إرسال أي رد للمنظمة.

الاحتلال الإسرائيلي.. الأونروا ذراع للفصائل الفلسطينية

تدعي دولة الاحتلال، أنه من بين 12 ألف موظف في « الأونروا» ينضوي 440 منهم تحت مظلة فصائل المقاومة الفلسطينية، وينشطون في أذرع الفصائل العسكرية.

حملة شرسة على الأونروا لوقف أنشطتها في غزة

تشن دولة الاحتلال حملة شرسة على الأونروا لوقف أنشطتها في غزة، مدعين بأنها تعمل لصالح الفصائل الفلسطينية، ما أدى إلى وقف 16 دولة تقديم المساعدات للمنظمة، ووقف تمويلها، من ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية.

الأونروا ترد على إسرائيل

أعلنت «الأونروا» عن فتح تحقيق مع عدد من موظفيها الذين اتهمتهم إسرائيل بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر الماضي، وفصلهم حتى ظهور نتيجة التحقيقات حيث قال مفوض الوكالة العالم فيليب لازاريني في بيان سابق له: «قدمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر».

مضيفا: «من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور، وفتح تحقيق لإثبات الحقيقة دون تأخير» حسبما نشرت «فرانس 24».