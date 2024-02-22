«الأونروا»: آلاف الفلسطينيين استخدموا علف الحيوانات بديلا للخبز

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة «الأونروا»، أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة توفر ما لا يزيد عن 3% من احتياجات سكانه، موضحًا أن الاوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة كارثية وأمراض فتاكة تصيب سكانه.

يشربون مياه ملوثة

وشدد «أبو حسنة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هناك مئات الآلاف من المصابين بالأمراض المختلفة ما بين أمراض معوية وجلدية وانتشار الكبد الوبائي، موضحًا أنه من كل 4 هناك 3 يشربون مياه ملوثة، منوهًا بأن هناك انهيار في المناعة الفردية للمواطن الفلسطيني في القطاع، ولم يعد بإمكانه مقاومة الأمراض.

الفلسطينيون سيحكم عليهم بالموت جوعًا

وأوضح أنه في شمال قطاع غزة ومدينة غزة لم يعد علف الحيوانات موجودًا، مؤكدًا أن آلاف الفلسطينيين في شمال القطاع استخدموا علف الحيوانات كبديل للخبز، مشددًا على أن هذه المنطقة لا يوجد بها شئ وهي منطقة كارثة حقيقية، معقبًا: الفلسطينيين الذين لم يموتوا بسبب القصف بالطائرات والدبابات سيحكم عليهم بالموت جوعًا».