أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ أي قرار لجمعية الأمم المتحدة

أكّد حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية استياء العالم من التصرفات الإسرائيلية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، باعتبار أن إسرائيل حتى الحظة لم تلتزم بتنفيذ أي من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جعلتها عضوًا فيها، ولو تلتزم بميثاق الأمم المتحدة، سواء بالالتزام بقرار التقسيم رقم 181 لسنة عام 1947 بإقامة دولة فلسطينية عادلة أو بقبول عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.

إسرائيل تخسر الكثير من الدعم الدولي

وأضاف «فارس» خلال مكالمة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أن يرى أن العالم يُضيق الخناق بشكل كبير على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت يوميًا تخسر الكثير من الدعم الدولي والأوروبي وأيضا الأمريكي في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنَّه على الرغم من أن الولايات المتحدة مازالت تقدم كل أوجه الدعم للكيان الصهيوني، إلا أن هناك تراجع نسبي في دعم الإدارة الأمريكية لحكومة نتنياهو.

استمرار إسرائيل في سياستها أحادية الجانب

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن هناك تحركات أكثر من 52 دولة، بإعطاء رأيها الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، هو دليل قاطع على استمرار إسرائيل في سياستها أحادية الجانب، التي أدت إلى تراجع دورها بشكا كبير على المستوى الدولي، وأصبح هناك تقليص للأدوار الإسرائيلية سواء سياسيًا أو قانونيًا.