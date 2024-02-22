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افتتاح معرض أهلاً رمضان 2024 في الزقازيق.. تخفيضات تصل 20%

كتب:

نظيمة البحرواي
09:56 م | الخميس 22 فبراير 2024
افتتاح معرض أهلاً رمضان 2024 في الزقازيق.. تخفيضات تصل 20%

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض أهلاً رمضان 2024 في الزقازيق، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان الكريم لتوفير احتياجات المواطنين.

افتتاح معرض أهلاً رمضان 2024 في الزقازيق

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن افتتاح معرض أهلاً رمضان 2024 في الزقازيق، جاء في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين، بجوار مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى معارض السلع الاستهلاكية بأسعار مٌخفضة بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20 %. 

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان بالزقازيق 

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إن أسعار اللحوم في المعرض جرى تخفيضها مقارنة، بأسعار اللحوم في محلات الجزارة، وسجل سعر كيلو اللحوم البلدي 340 جنيها، بتراجع 10 جنيهات بعد تدخل المحافظ. 

 وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والسمن والبلح.

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