الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعجيل العلاوة الدورية وسن المعاشات

أعلنت الجريدة الرسمية الصادرة بالعدد رقم 7 مكرر أ في 21 فبراير 2024 الجاري، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار مجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون رقم 8 لسنة 2024، والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

- المادة الأولى حيث جاءت التعديلات على النحو التالي:

تستبدل عبارة كل خمسة عشر عاما بعبارة كل عشرين عاما الواردة بالمادة 112 م قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

- المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 11 شعبان سنة 1445 الموافق 21 فبراير سنة 2024.

كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب الجريدة الرسمية، على قرار مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وجاء نص الجريدة الرسمية كما هو موضح في المرفق التالي: