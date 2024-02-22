أستاذ اقتصاد: الحكومة تبذل جهدا كبيرا لخلق مناخ ملائم للاستثمار

قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن في هذا التوقيت وفي ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف العالم يظهر التأثير المباشر للصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها مجلس الوزراء على الاستثمارات بشكل كبير.

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة تبذل جهدا في جذب الاستثمار المحلي، وهو أحد الأمور المهمة، والتي تخلق قدرا كبيرا من المرونة لاقتصاد دولة وإمكانيات التعامل مع الأحداث المتلاحقة الخاصة على المستوى الدولي، والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم.

زيادة الاستثمار لم تأت من قبيل الصدفة

وأشار إلى أن التقارير تتحدث على أن تتدفق الاستثمار على الدولة المصرية مرتفع وحقق معدل نمو مقداره 112%، مضيفا أن هذا التطور لم يأتِ من قبيل الصدفة ولكن كان نتيجة لجهود كاسحة على المستوى التشريعي والأمني والمستوى المالي والنقدي.

وأوضح أن مصر مثل بقية دول العالم تتأثر بالأحداث على المستوى الجيوسياسي وحالة اللايقين وحالة التضخم الاقتصادي العالمي؛ ولهذا تبذل الحكومة جهدا كبيرا فيما يتعلق بوضع مناخ ملائم لعملية الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة طويلة من القرارات للتوصل إلى تبسيط الإجراءات وإزالة الصعوبات والعقوبات لخلق بيئة آمنة وجيدة للمناخ الاستثماري.