انقطاع الاتصالات والإنترنت عن آلاف الأمريكيين.. وتحذير من هجوم صيني

عانت شبكة الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية من الانقطاع في أماكن عدة، اليوم الخميس، حسبما أعنلته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية نقلًا عن موقع التتبع الشهير «Downdetector».

وانقطعت الاتصالات بالكامل عن خدمة «AT&T»، وهي إحدى أشهر شبكات الاتصالات في أمريكا، واستمر الانقطاع لوقت طويل، حتى استعادت نحو 75% من الخدمات، وغير المعروف حتى الآن سبب الانقطاع.

أمريكيون يبلغون عن انقطاع الاتصالات والإنترنت

وذكرت «إن بي سي نيوز»، أن العديد من العملاء أبلغوا عن أكثر من 32 ألف حالة انقطاع في الخدمة، ثم عادت الخدمة، وانقطعت مرة أخرى، ثم اشتكى أكثر من 50 ألفًا من الانقطاع، وذلك في مناطق عديدة من هيوستن وشيكاجو ودالاس ولو أنجلوس وأتالانتا.

وبعد الانقطاع، حذر السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة المخابرات الأميركية ماركو روبيو، عبر منصة «إكس» من أن انقطاع شبكة «AT&T» الذي يؤثر على عشرات الآلاف من الأميركيين، أمرًا تافهًا، مقارنة بالهجوم الإلكتروني المحتمل من الصين.

وقال السيناتور الأمريكي: «لا أعرف سبب الانقطاع، لكنني أعلم أن الأمور ستكون سيئة للغاية في حالة حدث هجوم إلكتروني من الصين بعد غزو تايوان».

كما أعلنت الوكالات الفيدرالية الأميركية، أنها ستحقق في توقف الاتصالات والإنترنت لعدة ساعات، بحسب شبكة «آيه بي سي نيوز» الأمريكية.

هجمات الصين وصلت إلى ذروتها

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، حذر خلال وقت سابق من شهر فبراير، من الهجمات الإلكترونية التي تشنها الصين ضد واشنطن، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى أقصى حد لها.