أول رد من الكرملين بعد وصف بايدن لـ بوتين بالمجنون: على أمريكا الشعور بالحرج

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي إنَّه من العار الكبير أن يصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجنون، وعلى الولايات المتحدة أن تشعر بالخجل لاستخدام رئيسها لمثل تلك الألفاظ.

جاء ذلك تعقيبا على ما قاله بايدن، خلال حضوره حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، إذ وصف بوتين بـ«مجنون» ويشكل خطرًا على المنطقة ولكن أزمة تغير المناخ أكثر خطورة منه.

تصريحات «بايدن» تثير غضب «الكرميلن»

وأثارت تصريحات «بايدن» غضب «الكرميلن»، إذ أشار «بيسكوف» إلى اللغة الحادة التي تحدث بها رئيس «واشنطن» قائلًا: «من الواضح أن السيد بايدن يتصرف مثل رعاة البقر في هوليوود، فقط لتسجيل نقاط سياسية محلية تساعده في الحملة الانتخابية الخاصة به»، بحسب ما نشرته صحيفة «themoscowtime».

وهذه ليست الواقعة الأولى لـ«بايدن»، ففي يناير 2022 أهان مراسل «فوكس نيوز» في البيت الأبيض بعد سؤاله عن حالة التضخم التي تشهدها «واشنطن» وتأثيرها على اقتصاد البلاد.

«بوتين» يصف «بايدن» بالحكيم

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «بايدن»، بالسياسي المحنك، مشيرًا إلى أنَّه يفضل التعامل المستمر معه باعتباره شخصًا من السهل التنبؤ بتصرفاته الحكيمة، خلال مقابلة له مع الصحفي التابع لـ«الكرملين» بافيل زاروبين، ولكن تلك الكلمات الجيدة والإشادات الواسعة لم تشفع لـ «بوتين» أمام الحديث الأخير لـ«بايدن» عنه.

هجوم «بايدن» على الرئيس الروسي

وصف رئيس الولايات المتحدة «بايدن» خلال توجده بحملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو،«بوتين» بأنه مجرد «مجنون»، بجانب عدد من الأشخاص الأخرى، موضحًا أنَّه من الضروري الشعور بالقلق نحو ظهور صراع نووي في المنطقة، وفقًا لما نشرته «الجارديان».

وبينما كان يتحدث عن أزمة تغير المناخ قال «بايدن»: «لدينا أشخاص مجنونون مثل بوتين وآخرين، ويتعين علينا دائمًا أن نقلق بشأن الصراع النووي، لكن التهديد الوجودي الأكثر خطورة للبشرية هو المناخ».