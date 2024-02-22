ممثل الصين أمام «العدل الدولية»: ضمان تطبيق القانون الدولي يحمي الفلسطينين

أكد ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، أن حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأن الرئيس الصيني أكد في كل مناسبة أن الصين داعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية.

تطبيق القانون الدولي الإنساني

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال ممثل الصين، إنه يجب على المحكمة ضمان حقوق الفلسطينيين عبر تطبيق القانون الإنساني الدولي، وندرك أن للمحكمة القدرة والاختصاص للنظر في القضية الفلسطينية، وأكد على ضرورة التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

مقاومة الشعب الفلسطيني للتخلص من الظلم

وأضاف: «الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل التخلص من الظلم والوصول إلى الدولة والاستقلال».

وتعقد جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، لليوم الرابع على التوالي، من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.