وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على بناء شراكات فعالة مع العديد من شركائنا 

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أنه يعمل على بناء شراكات فعالة مع العديد من الشركاء، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن هناك مجالات كثيرة متاحة للشراكة مع البرازيل ذات صلة بالأمن الغذائي، موضحا: «لدينا علاقات جيدة مع البرازيل، ونعمل على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، لا سيما تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي».

بلينكن: لدينا مع البرازيل شراكات متعددة وفعالة

وأضاف: «نعمل على تطوير سلاسل الإمداد، ولدينا مع البرازيل شراكات متعددة وفعالة، لتعزيز الصادرات والواردات، استثمرنا مليارات الدولار لدعم الأمن الغذائي حول العالم».

وأوضح أن لديه رغبة كبيرة لدينا لإنهاء العدوان الإسرائيلي في غزة وإحلال السلام.

ونوه بأنه كان لديه لقاء مع عدد من الدول على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، لتعزيز الموقف الأمني في هايتي.