البنتاجون: شهدنا خلال الـ72 ساعة الماضية زيادة في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أفاد البنتاجون، بزيادة عدد الهجمات من الحوثيين في البحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أشار البنتاجون، إلى أن الحوثيين لا يزالون يحتفظون بترسانة كبيرة ولديهم أسلحة متطورة يحصلون عليها من إيران، مؤكدًا أنه يحتفظ بحق الرد على هجمات الحوثيين في الوقت والمكان اللذين يختارهما.

وأكد البنتاجون أنهم ليس على علم بأي خطة إسرائيلية تم تقديمها لواشنطن بشأن عملية رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أنهم يطالبون إسرائيل بطرح خطة ذات مصدقية يمكن من خلالها حماية أكثر من مليون فلسطيني في رفح الفلسطينية.

وتابع: «قواتنا في سوريا والعراق لم تتعرض لأي هجوم منذ 4 فبراير، ونحن نرحب بذلك».