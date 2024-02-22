تقارير إسرائيلية تزعم إصابة يحيى السنوار بمرض خطير يزداد تأثيره بمرور الوقت

زعمت وسائل إعلام عبرية، أن يحيى السنوار، القيادي بالفصائل الفلسطينية والمطلوب الأول لدى الاحتلال الإسرائيلي، يعاني من التهاب رئوي حاد وتزداد مخاطره يومًا بعد آخر، بحسبما ادعته قناة 12 العبرية نقلًا عن قياديين في الفصائل الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت زعمت فيه وسائل إعلام عبرية فقدان الاتصال بين يحيى السنوار وباقي عناصر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهي تقارير نفتها وسائل إعلام عبرية أخرى.

وتزعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن يحيى السنوار قلل عدد الأشخاص المحيطين به، حتى لا تصل أي معلومات تؤدي إلى العثور عليه، وحتى تكون حركته أكثر حرية، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

فيديو ليحيى السنوار

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم امتلاك فيديو مسجل ليحيى السنوار، داخل أحد الأنفاق بقطاع غزة، وهو فيديو رصدته قوات الاحتلال منذ فترة لكنها لم تنشره حينها، بحسب ما نشرته صحيفة «كالكالسيت» العبرية.

وقالت، إنه تم التقاط الفيديو بواسطة الكاميرات الأمنية التابعة للفصائل الفلسطينية، وظهر السنوار بصحة جيدة وغير مصاب، وزعمت قيادات في جيش الاحتلال أن السنوار يتحرك من نفق إلى نفق ولكنهم فشلوا في الوصول له أو للمحتجزين في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي ولمدة تجاوزت الـ130 يومًا.