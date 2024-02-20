حقيقة صور القبض على يحيى السنوار.. غموض وصراع معلومات.. عاجل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لزعيم الفصائل الفلسطينية، يحيى السنوار، أثناء وقوعه في قبضة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن سرعان ما نفت صحيفة «معارف» الإسرائيلية صحة هذه الصور، مؤكدةً أنها لشخص يشبه السنوار وليس له.

وتأتي هذه الصورة المتداولة مع تصريحات وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، بأنّ الفصائل الفلسطينية تبحث عن بديل للسنوار، مما أثار الجدل حول مصير قائد الفصائل.

وعلّق فلسطينيون على الصورة المتداولة على منصة «X»، بأن الشخص الظاهر في الصورة تمّ اعتقاله، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو في منزله.

مصير يحيى السنوار

وفي المقابل، أشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إلى أن مسؤولًا لدى الفصائل أدلى ببعض المعلومات إلى مسؤولين إسرائيليين، بأن مصير قائد الفصائل الفلسطينية لا زال مجهولًا، وأن محاولات خلق معلومات عن قيادات الفصائل والسنوار سخيفة.