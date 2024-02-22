عمرو الورداني: انتشار الزواج الافتراضي أصبح واقعا

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن انتشار الزواج الإلكتروني، وهو ليس قاصرًا على التعارف عبر الإنترنت فقط، وإنما يتحول الأمر إلى زواج فعلي عبر الإنترنت.

الزواج الافتراضي

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «الزواج بهذه الطريقة يتحول إلى زواج افتراضي، والعشرة بين الزوجين كمان بتكون إلكترونية وممكن يتابع أولاده عبر التطبيقات الإلكترونية، هنا يصبح الزواج إلكتروني، لما الزوج يسافر أو الزوجة تسافر».

وتابع: «الزواج الافتراضي أنهم كلهم بيحاولوا أنهم يعيشوا مع بعض إلكترونيا عبر التطبيقات المختلفة المرئية والمسموعة عبر الإنترنت، وأصبح واقعًا».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.