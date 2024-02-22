«التضييق على الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان».. تقرير تليفزيوني يرصد معاناة المواطنين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بالتضييق على الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.. التصريحات العنصرية مستمرة من المسؤولين الإسرائيليين».

من جديد، يواصل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي تصريحاتهم العنصرية بحق الفلسطينيين، تمهيدا لاتخاذ مزيدا من الإجراءات التعسفية ضد سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة.

حواجز إضافية على الطرق المؤدية للمدن الفلسطينية

وفي خطوة استباقية تمهد للتضييق على الفلسطينيين وتفسح المجال لمزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بوضع المزيد من الحواجز وإغلاق المحاور على الطرقات المؤدية للمدن والبلدات الفلسطينية.

وتعهد بن غفير خلال زيارته لموقع حادث إطلاق النار في إحدى المستوطنات شرقي القدس المحتلة، بالمضي قدما في خطط توزيع السلاح على المستوطنين، في خطوة تشجع على ارتكاب جرائم أخرى بحق سكان الضفة الغربية والقدس.

منع الفلسطينيين من استخدام الطرق

وطالبت وزيرة المستوطنات بمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق التي يستخدمها الإسرائيليون بالضفة الغربية، وأكد وزير الثقافة الإسرائيلي أن الهجوم على إحدى المستوطنات سيؤثر على قرار دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل كنوع من العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال على مدار عقود.