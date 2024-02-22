«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن زيارة وفد «حقوق الإنسان» للمصابين الفلسطينيين

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول زيارة وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمستشفى بورفؤاد، وذلك تحت عنوان «أغلبهم من الأطفال والنساء.. زيارة وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان للمصابين الفلسطينيين».

وقال محمود قنديل، رئيس بعثة المنظمة العربية، إن ضحايا الحرب الإسرائيلية «المجنونة» والتوحش والإجرام يتواجدن في مستشفيات شمال سيناء والقناة وغيرهما، متابعا أنه جرت العديد من التيسيرات لكي يستطيع الوفد الالتقاء بهم وزيارتهم والاستماع إلى شهادتهم، لافتا إلى أن الاحتلال يحاول ارتكاب الجريمة، ثم إخفائها.

إجراء أكثر من 480 عملية جراحية كبرى

وأكد عصام يونس، نائب رئيس مجلس أمناء المنظمة، على زيارة ما يقرب من 500 مصاب في مستشفيات الرعاية، منهم حوالي 80% أتموا علاجهم وخروجوا من المستشفيات، أما الباقي ما زال يتلقى الرعاية والعلاج اللازم، مشيرا إلى إجراء أكثر من 480 عملية جراحية كبرى تتراوح بين عمليات عمود فقري أو جراحات مخ وأعصاب، فضلا عن جرحات القلب والصدر والأوعية الدموية، إضافة إلى جراحات التجميل للتعامل مع حالات الحروق في حالة فقدان الجلد.

إصابات الضحايا الفلسطينيين

وشدد الدكتور أحمد العزب، مسؤول ملف غزة بالرعاية الصحية، على أن أغلب الإصابات من الأطفال والنساء، وهذا يعكس نمط من الجريمة، إذ يستهدف الاحتلال جيل معين من فلسطين، وتتراوح أغلب الإصابات بين البتر، وفقدان الجلد نتيجة الحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة.