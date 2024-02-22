عضو بـ«الغرف السياحية»: منطقة الساحل الشمالي ستتحول إلى منطقة واعدة قريبا

قال علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع، إن الله وهب مصر منابع كثيرة للدخل القومي، وأن مصر بصدد عرض مشاريع للاستثمار لزيادة الدخل القومي، وأن مصر لديها أماكن سياحية فريدة من نوعها وخاصة الساحل الشمالي.

وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن الساحل الشمالي في مصر لم يُستغل بشكل كامل، وبالتالي فإننا اليوم أمام مستثمرين جادين لطرح مشروعاتهم والاستثمار في هذه المنطقة.

مشروع تنمية الساحل الشمالي

وأشار إلى أن هذه المنطقة تمتاز بنشاطها على مدار السنة وعند طرح المشروع، موضحا أنه سيكون هناك طاقة فندقية تستوعب حتى 4 ملايين سائح وستكون منطقة جيدة للاستثمار بجميع أنواع السياحة المطلوبة وبجميع أنواعها، وأن مشروع تنمية الساحل الشمالي لا يعتمد فقط على الموسم السياحي، وأن المشروع سياحي متكامل من حيث السياحة العلاجية والفندقية وما إلى ذلك.

استثمارات صناعية وزراعية

وأكد أن هناك استثمارات صناعية وزراعية إلى جانب الاستثمارات السياحية، وسيكون هناك أيضا مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية، وستتحول منطقة الساحل الشمالي إلى منطقة واعدة قريبا.