«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ القطار السريع من رأس الحكمة إلى برج العرب

أجرى عدد من قيادات وزارة النقل، جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع «العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح»، في مشروع الخط الأول في المسافة من رأس الحكمة وحتى برج العرب بطول 180 كيلومترًا، وبدأت الجولة بتفقد محطات رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد الرحمن، حيث تقع هذه المحطات في مسار القطار السريع على الطريق الساحلي الدولي، كي تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع، حافزًا إيجابيا للإقبال على المدن الواقعة في خط سيره، سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

محطات العلمين

وتابعوا نسب التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء محطات العلمين، وهي محطة للقطار السريع، ستخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى حركة نقل البضائع ثم محطة الحمام وهي محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعددًا من القرى بالساحل الشمالي، وتتميز بقربها من الطريق الساحلي الدولي، إضافة إلى محطة برج العرب وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية، وتخدم بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضًا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط حيث أنها تتكون من 6 سكك.

الموقف التنفيذي

واستعرضت القيادات، الموقف التنفيذي لباقي محطات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ أوتشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

وتابعت مسار المشروع والأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة مثل أعمال تنفيذ عدد من كباري تقاطعات القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية، مثل الكباري المتقاطعة مع طرق برج العرب والغربانيات وطريق قاعدة محمد نجيب والعميد والجباسات ووادي النطرون العلمين والبترول وسيدي عبدالرحمن وكذلك أعمال تنفيذ 2 كوبري مسار «برج العرب والرويسات».

ووجهت بتنفيذ الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط، مشيرة إلى أنّ الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع «سيسترا» الفرنسي.

وجر ى استعراض قطاعات المسار التي تمت، وجاري تسليمها لتحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية لتنفذ بعدها الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم وصول أول قطار إقليمي وجاري تصنيع القطارات الإقليمية أو السريعة، وفقًا للجدول المخطط والسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.