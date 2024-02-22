تفاصيل مخطط حكومي لوضع منطقة رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية

وضعت الحكومة المصرية مخططا استراتيجيا لمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لتصبح مركزا عالميا للسياحة في مصر، وذلك بإقامة مركز سياحي متكامل يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها.

إقامة مشروعات زراعية وصناعية وتنمية عمرانية

بجانب القطاع السياحي شمل المخطط الإستراتيجي إقامة مشروعات زراعية وصناعية وتنمية عمرانية، توفر آلاف فرص العمل وتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المجتمعات العمرانية القائمة والمقترحة.

سهولة وحرية التنقل الآمن والسريع في النطاق الساحلي الغربي

القيادة السياسية وضعت على عاتقها بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر ما سمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع في النطاق الساحلي الغربي.. حيث تتمتع منطقة رأس الحكمة بشبكات طرق ونقل حديثة أهمها الطريق الدولي الساحلي من السلوم إلى الإسكندرية.

تحقيق التكامل والترابط بين كافة محافظات النطاق الساحلي

وفقا لتقارير حكومية فإن قطاع «الجراولة – رأس الحكمة» يستهدف تحقيق التكامل والترابط بين كافة محافظات ومناطق النطاق الساحلي ومنها: الإسكندرية والعلمين والضبعة ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم.

كذلك تعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة

ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

إقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور

وإلى جانب المقومات السياحية لمنطقة رأس الحكمة، تتميز المنطقة بمقومات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، وتسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف.

وتدخل منطقة رأس الحكمة في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط، وهو نطاق متنوع بموارده وإمكاناته، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المُتوازنة بين متطلبات النمو العمراني والاقتصادي من ناحية، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد والتنمية الاجتماعية من ناحية أخرى.

ويمتدُ نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود مُحافظة مطروح، وبعُمق يتراوح ما بين 20 كم و5 كم وفقاً لمسارِ الطريق الدولي الساحلي.

الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.

ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر التي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.