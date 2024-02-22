خالد أبو بكر يكشف تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى: الدولة أنجزتها في توقيت مثالي

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على موافقة مجلس الوزراء المصري، على أكبر صفقة استثمار مباشر، من خلال شراكة استثمارية مع «كيانات كبرى»، قائلا: «نحن أمام رقم ملياري كبير، وجزء من هذا الرقم سيدخل الخزانة العامة للدولة، وبالعملة الأجنبية، ومن خارج مصر.. وهذا المشروع تنموي».

وأضاف «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، أنه تلقى دعوة رسمية من مجلس الوزراء، لحضور مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدا الجمعة.

وذكر أن هناك نسخة نهائية، وستصبح شرعية بعد توقعيها من مسؤول يمثل الدولة، وما فعلته الحكومة التزام بالقانون، وما ستفعله غدًا، التزام أدبي أمام الشارع المصري لشرح التفاصيل.

وأضاف: «دمي مش خفيف أوي على الحكومة، لكن اليوم أنا مع الحكومة، ولا بد من موافقة مجلس الوزراء أولًا، ثم شرح باقي التفاصيل، وغدًا التوقيع على صفقة، طرفها الأول جمهورية جمهورية مصر العربية، وسيكون هناك مؤتمر صحفي يشرح كل التفاصيل، ونتحدث عن أرقام كبيرة.. ووقت انتهاء الصفقة من مفاوضات وإقرار، وصياغة عقود وقت مثالي.. وناس بتشتغل بسرعة وجدية».