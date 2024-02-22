متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للإرشاد السياحي بجولة إرشادية

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، جولة إرشادية تفاعلية لمجموعة من طلاب مدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يُحتفل به يوم 21 فبراير من كل عام، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

تعريف الطلاب بمهنة الإرشاد

تم خلال الجولة تعريف الطلاب بمهنة الإرشاد، وأهميتها، وتدريبهم على شرح مقتنيات المتحف بشكل مُبسط للأطفال الآخرين، كما حرص الطلاب على ارتداء زي موحد يُمثل زي الإرشاد.

وعبّر طلاب مدرسة الوحدة العربية الابتدائية عن سعادتهم بالمشاركة في الجولة الإرشادية التي تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يتم الاحتفال به في 21 فبراير من كل عام، حيث تأسس الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين في فبراير من عام 1985 خلال المؤتمر الدولي الأول للمرشدين السياحيين.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.