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متحف كفر الشيخ يستقبل وفدا من طلاب قسم التاريخ بكلية الآداب (صور)

كتب:

مصطفى عنز
06:26 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
الوفد الطلابي

الوفد الطلابي

استقبل متحف كفر الشيخ وفداً من طلاب قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض في المتحف، للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة بمتابعة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

جولة إرشادية داخل المتحف

وأجرى الوفد الطلابي جولة إرشادية داخل المتحف، واستمعوا لشرح مفصل عن مقتنيات متحف كفر الشيخ، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي.

وأبدى طلاب قسم التاريخ إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، كما حرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

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بقلم مصطفى عنز