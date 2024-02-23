الخوف من الفصائل الفلسطينية يصيب جنديا إسرائيليا بالعمى.. ماذا حدث له؟

اندلعت الحرب منذ السابع من أكتوبر الماضي بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في أماكن متفرقة من قطاع غزة، ونتيجة الخوف والقلق، أصيب جندي إسرائيلي بالعمى خلال المعارك، لكن ليست بسبب شظايا الصواريخ أو النيران، بل بسبب الخوف والقلق من الحرب والفصائل الفلسطينية، بحسب ما أعلنته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

الجندي الإسرائيلي تشن تسيون، فقد بصره أثناء المعارك ضد الفصائل الفلسطينية، يقول، إنه فجأة أصبح يرى بشكل ضبابي، وفجأة، لم تر عينيه سوى اللون الأسود: «لم أفهم ما كان يحدث لي، كنت أعاني من ضغط نفسي كبير، وربما أثر ذلك علي».

اعتقد أن عينيه أصيبت بجسم صغير

ويحكي الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعتقد في البداية أن عينيه أصيبت بجسم صغير، لكن بعد الفحوصات الطبية المكثفة، كانت المفاجأة، يستكمل: «تأكد الأطباء أن عيوني سليمة وماحدث هو نتيجة الخوف والقلق والتوتر»، واستمر العمى المؤقت للجندي الإسرائيلي عدة أيام، حد عاد إليه بصره مرة أخرى.

إصابة نحو 100 جندي إسرائيلي في أعينهم

يذكر أن وسائل إعلام عبرية، أعلنت في وقت سابق نهاية العام الماضي، بإصابة نحو 100 جندي إسرائيلي في أعينهم، وآخرون أصيبوا بالعمى، في المعارك التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وذلك نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت استهداف قوة إسرائيلية في منزل بغرب خان يونس بقذيفة الهاون، وكما اشتبكت مع بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.