9 معلومات عن الجندي الإسرائيلي المزيف.. سرق أسلحة هجومية من أمام نتنياهو

ما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته العنيفة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولكن حدث شيء جديد أثبت فشل قوات الاحتلال، إذ استطاع جندي إسرائيلي مزيف سرقة أسلحة ودخوله صفوف الاحتلال ووقف بجانب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن الجندي الإسرائيلي المزيف

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير معلومات عن الجندي الإسرائيلي المزيف وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية:

- يدعى روي يفراخ

- يبلغ من العمر 35 عامًا

- انتحل صفة جندي الاحتلال الإسرائيلي

- شارك في القتال إلى جانب القوات الإسرائيلية

- التقط صورا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أثناء زيارته للجنود في إحدى الجبهات.

- لم يكن لديه خدمة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

- سرق أسلحة من جيش الاحتلال شملت بندقية هجومية وأنواعا مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات.

- وجهت إليه 5 تهم تشمل الاحتيال والسرقة.

- تظاهر أنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

السخرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للشاب الذي ادعى أنه جندى إسرائيلي في جيش الاحتلال أثناء تواجده برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» مرتديا الزي العسكري وحاملا الذخيرة في يده، الأمر الذي جعل الكثيرين يسخرون من جيش الاحتلال وفضائحه، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «كل يوم بتحصل حاجة جديدة بتكشف احتيالكم»، وأيضا: «يا رب النصر لغزة وأهاليها».

وكانت الادعاء العام للاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس الأحد عن توجيه اتهامات جنائية للشخص الذي يدعى روي يفراخ وذلك بتهمة انتحال صفة جندي من أجل لانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة.