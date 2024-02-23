«أيهم» أصغر عازف إيقاع بمصر.. موهبة استثنائية بدأت في عمر 7 سنوات

على الرغم من سنه الصغيرة، إلا أنه رسم لنفسه عالمًا آخر مختلفًا عن زملائه، إذ قرر الطفل «أيهم»، أنّ يتعلم عزف الإيقاع حتى استطاع المشاركة في حفلات عدة وانضم إلى فرقة «الأنفوشي» للإيقاعات بقصر ثقافة الأنفوشي.

أصغر عازف إيقاع

يحكي الطفل أيهم طوسون ذو الـ9 سنوات لـ«الوطن»، أنه أحب الطبلة منذ عامين، وبدأ يستخدمها ويتدرب عليها حتى ألحقته والدته بورشة تعليم الإيقاع في فرقة قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية، وساعده المايسترو عزت بسيوني قائد الفرقة كثيرًا، حتى أصبح محترفًا ولا يستعصي عليه لحن، ولم يعيقه ذلك عن تفوقه الدراسي: «نفسي أبقى دكتور وأشهر عازف إيقاع في العالم».

خلال العامين اللذان مارس فيهما الطفل الصغير، عزف الإيقاع، استطاع المشاركة في العديد من الحفلات بجميع محافظات مصر، وسط تشجيع من وزارة الثقافة ودعم مديرة قصر ثقافة الأنفوشي، أماني علي عوض، ما ساعده على تنمية موهبته.

التفوق في رياضة الكاراتيه

تلتقط طرف الحديث، نسمة حسن والدة العازف الصغير، مشيرة إلى أنها دعمت ابنها وموهبته، كما أنّه متفوق دراسيا ويحصد دائمًا المركز الأول في مدرسته، ويحافظ على الصلاة وحفظ القرآن، إلى جانب تفوقه في لعبة الكاراتيه ويدربه الكابتن أحمد عاطف، وحصل معه على المركز الثاني في بطولة الإسكندرية للكاراتيه: «أنا فخورة جدًا به وهفضل مشجعاه لغاية ما يحقق حلمه».