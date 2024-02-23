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اغتيال رجل أعمال كولومبي بواسطة قاتل مأجور.. عملية استغرقت 8 ثوان

كتب:

محمد عبدالعزيز
02:45 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
لحظة الاغتيال

لحظة الاغتيال

وصفت بأنها واحدة من أكثر حالات الاغتيال سرعة، وخلال 8 ثوان فقط، استطاع قاتل مأجور، إطلاق 4 رصاصات في رأس رجل أعمال كولومبي، اسمه هيرنان فرانكو، أثناء وصوله إلى مكاتب إحدى الشركات، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام كولومبية.

الشرطة الكولومبية، أعلنت أن حادث الاغتيال وقع حين وصول الضحية إلى مكان العمل، وهي منطقة شهيرة بمكاتب الشركات الاستشارية، وأظهرت كاميرات المراقبة، أن الضحية دخل إلى المبنى بسيارته رفقة حارسه الشخصي، وحين خرج من السيارة لدخول المبنى، ظهر القاتل المأجور وجرى مسرعًا قبل إغلاق البوابة الإلكترونية، وأطلق الرصاصات على رجال الأعمال الكولومبي.

أطلق 4 رصاصات وهرب في 8 ثوانٍ

ورغم وجود حارسه الشخصي معه، إلا أن القاتل، استطاع خلال ثوانٍ فقط، أن يغتال رجل الأعمال، ويفر هاربًا قبل أن تُغلق البوابة الإلكترونية ببضعة سنتميترات فقط، بحسب صحيفة «إل إسبكتادور» الكولومبية.

ورغم تنفيذ العملية بنجاح، إلا أن أثناء هروب القاتل، تعرض لإطلاق نار من حارس «هيرنان» الشخصي، وبعض رجال الأمن في المنطقة، وفي وسط الاشتباكات، أصيب، ليتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليه.

القبض على القاتل المأجور

وكشفت السلطات، أن القاتل المأجور، اسمه جان كارلو بيرموديز، وعمل حارسًا في شركة أمنية خاصة، كما تشير التحقيقات الأولية إلى أنه تمتع بخبرة في التعامل مع الأسلحة، كونه جنديًا ينتمي إلى إحدى كتائب الجيش الكولومبي.

ولا يزال القاتل المأجور «برموديز» مسجونًا، في ظل إجراءات أمنية مشددة، لمنع أي محاولة لاغتياله، بسبب احتمالية خيانة الذين استأجروه لتنفيذ عملية الاغتيال.

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بقلم محمد عبدالعزيز