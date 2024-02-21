برلمانية «الشعب الجمهوري» يثمن تضحيات رجال الشرطة.. ويشيد بتكريمهم

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، تكريم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال وزارة الداخلية والشرطة المصرية، ومنحهم الأنواط التي صدق عليها رئيس الجمهورية، خلال الاحتفال الذي نظمته الوزارة.

أوضح «أبو هميلة» في بيان، أن هذا التكريم يعد تقديرا وعرفانا ورسالة شكر لأبناء الشرطة، الذين قدموا تضحيات كبيرة بدمائهم لوطنهم الغالي مصر، مضيفا أنه يشيد بهذا التكريم الذي صادف أهله، مؤكدا أن رجال الشرطة قدموا الغالي والنفيس، وضحوا بدمائهم على مر التاريخ المصري المعاصر، كما قدموا أرواحهم في سبيل مكافحة الإرهاب والجريمة بكل أنواعها، لتوفير الأمن والأمان والاستقرار لأبناء وطنهم ولوطنهم الحبيب مصر.

تكريم رجال الشرطة

وأشار أبو هميلة، إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تستخدم أحدث النظم التكنولوجية في كشف الجرائم ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، موضحا أن الضباط في الوقت الحالي أصبحوا مدربين على أعلى مستوى على استخدام أحدث الوسائل العلمية المتطورة في كشف الجريمة.

وشهد جهاز الشرطة، تطورا وأحدث طفرة نوعية غير مسبوقة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، إضافة لجهود الوزارة في تقديم كل الخدمات كخدمات السجل المدني وإصدار وثائق وجوازات السفر والمبادرات السلعية التي تقدمها بأسعار مخفضة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تفيد الوطن والمواطن.