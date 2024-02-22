تفاصيل محاولة اغتيال أفيخاي أدرعي في «رعنانا».. منفذ العملية ظل يتابعه لأشهر

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل محاولة اغتيال أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، ضمن تحقيقات الشرطة في عملية رعنانا، وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونت» بأنَّ عملية الاغتيال كان مخططا لها قبل أشهر، من شخص مجهول كان يراقب أفيخاي.

منفذ العملية كان يتابع أفيخاي أدرعي

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنَّ أحد منفذي عملية رعنانا صادف أفيخاي أدرعي قبل أشهر قليلة من تنفيذ العملية المشترك في رعنانا، وتتبعه آنذاك وأراد ضربه، لكنه لم يكن يحمل سكينًا بيده، واستمر في الذهاب إلى نفس المكان ومعه سكين في محاولة لتحديد مكان المتحدث الرسمي لكنه لم ينجح، وفي 15 يناير قرر العودة مع زميل له لتنفيذ عملية الاغتيال بعد استقلال سيارتين قريبتين من مكان عملهما، ولكنهما فشلا أيضًا في استهداف أفيخاي أدرعي، وأسفرت هذه العملية عن مقتل إسرائيلية وإصابة 14 آخرين، وبدأت تحقيقات شرطة الاحتلال الإسرائيلي لتبحث في ملابسات عملية مدينة رعنانا ومعرفة هوية الشخصين.