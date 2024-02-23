آخر وصايا هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله.. ماذا قال للأمهات؟

بعد فترة معاناة مع المرض امتدت إلى نحو 5 أشهر، غاب الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عن عالمنا، تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه ومتابعيه، الذين اعتادوا على تلقي النصائح والإرشادات الطبية منه قبل وفاته عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك».. فما هي آخر وصايا الدكتور هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله؟ وكيف تفاعلوا معها؟

هاني الناظر والرد على أسئلة متابعيه

في إطار توضيح آخر وصايا الدكتور هاني الناظر لمتابعيه، يمكن الإشارة إلى أن طبيب الجلدية الشهير اعتاد قبل رحيله على تلقي أسئلة واستفسارات متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والإجابة عليها في التعليقات، سواء من خلال كتابة إرشادات طبيعة معينة أو «روشتة»، ما جعله يحتل مكانة كبيرة في قلوب متابعيه، لا سيما غير القادرين، الذين راحوا يُطلقون عليه اسم «طبيب الغلابة».

آخر وصايا الدكتور هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله

وكانت آخر وصايا الدكتور هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله موجهة إلى الأمهات وتتعلق بكيفية العناية بشعر الأطفال؛ والتي وجهها لهن من خلال منشور له عبر صفحته على «فيسبوك» بتاريخ 20 يناير الماضي، جاء فيه: «استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفية زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيدًا عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة، وهنا انصح بالآتي: أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، ثانيًا لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين أسبوعيًا».

واستكمل طبيب الجلدية الشهير آخر وصاياه لمتابعيه من النساء والمُتعلقة بكيفية العناية بشعر أطفالهن، قائلًا: «ثالثًا لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعيًا، رابعًا يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معًا وكل ما سبق ينطبق علي الكبار أيضًا».

تفاعل متابعو هاني الناظر مع آخر وصاياه

ولاقت آخر وصايا الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، وقتها صدى جيد وواسع من متابعيه، الذين راحوا يمطرون عليه عبارات السناء والتقدير والشكر، غير غافلين الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يمنحه الله الصحة والعافية.

وفاة الدكتور هاني الناظر

وأعلن الدكتور محمد الناظر، طبيب الأمراض الجلدية‏، وفاة والده الدكتور هاني الناظر بعد رحلة علاج مع مرض السرطان، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».