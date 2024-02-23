وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن.. والده كان الذراع الأيمن للملك عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.

وقال الديوان الملكي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 13 / 8 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/k94bIe6sb1#واس pic.twitter.com/TfQSzH9En5 — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 22, 2024

من هو الأمير فهد بن عبدالمحسن؟

والأمير فهد بن عبدالمحسن، والده هو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله، ابن عم الملك عبدالعزيز وكان ذراعه الأيمن، وهو حفيد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية، وهو الابن الوحيد على 4 فتيات.

كما أعلن الديوان الملكي أيضًا، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.