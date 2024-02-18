الديوان الملكي الأردني ينعى والد الأميرة رجوة الحسين.. ويعلن الحداد 3 أيام
كتب:
أ ش أ
06:12 م | الأحد 18 فبراير 2024
الديوان الملكي الأردني
أعلن الديوان الملكي الأردني، وفاة والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، الذي وافته المنية اليوم.
حداد لمدة 3 أيام
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، بيانا عن الديوان الملكي الأردني جاء فيه: «بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد».