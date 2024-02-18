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الديوان الملكي الأردني ينعى والد الأميرة رجوة الحسين.. ويعلن الحداد 3 أيام

كتب:

أ ش أ
06:12 م | الأحد 18 فبراير 2024
الديوان الملكي الأردني

الديوان الملكي الأردني

أعلن الديوان الملكي الأردني، وفاة والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، الذي وافته المنية اليوم.

حداد لمدة 3 أيام

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، بيانا عن الديوان الملكي الأردني جاء فيه: «بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد».

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