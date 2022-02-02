وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد وصلاة الجنازة غدا بمسجد الإمام تركي

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وهو حفيد الأمير ناصر بن عبدالعزيز آل سعود شقيق العاهل السعودي الحالي.

وذكر بيان الديوان الملكي السعودي، أن صلاة الجنازة ستقام على الأمير فيصل بن خالد بن فهد، غدا بعد صلاة العصر، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد

واختتم الديوان الملكي السعودي، بيانه، بالدعاء للأمير فيصل بن خالد بن فهد، بأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

والأمير فيصل بن خالد بن فهد هو حفيد الأمير ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير الرياض السابق، أي أنه حفيد الابن السادس للملك عبدالعزيز آل سعود، وهو أيضا بمثابة حفيد للعاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد تأتي بعد وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن

ومسجد الإمام تركي بن عبدالله في الرياض الذي ستقام فيه صلاة الجنازة على الأمير فيصل بن خالد بن فهد، هو نفسه المسجد الذي أقيمت فيه صلاة الجنازة مؤخرا على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أيضا في أكتوبر 2021 وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وأيضا أقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، بحسب ما نقلت وقتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما سبق وفاة الأميرين السابقين أيضا الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقبلها الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود.