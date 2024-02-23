تارا عماد تروج لمسلسل جودر: «ماما كانت متحمسة تشوفه»

روجت الفنانة تارا عماد لمسلسلها الرمضاني «جودر» عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور، انستجرام، بطريقة حزينة، حيث نشرت البوستر الدعائي لها معلقة: «ماما كانت متحمسة أوي تشوفني في المسلسل ده».

مسلسل جودر

ويشارك في مسلسل جودر عدد من الفنانين أبرزهم: ياسر جلال ،ياسمين رئيس، وشيري عادل، ونور اللبنانية، وأحمد فتحي، وسامي مغاوري، ومحمد التاجي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

وفاة والده تارا عماد

وفي 3 فبراير، أعلنت الفنانة تارا عماد عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن وفاة والدتها. قالت: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة. ستكون صلاة الجنازة غدًا الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد. اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال ونقّها من الذنوب كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس».