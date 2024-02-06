محمد إمام يصل عزاء والدة تارا عماد بالشيخ زايد (صور)

حرص الفنان محمد إمام، على تقديم واجب العزاء للفنانة تارا عماد في وفاة والدتها، والمقام حاليا في قاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

كما حضر كل من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومحسن منصور، وأحمد حاتم، وهدى المفتي، ونيللي كريم، وهشام عاشور، وعزوز عادل، وأميرة اديب، وأحمد حاتم، وصدقي صخر، وولاء الشريف، ويارا جبران، وعدد كبير من الفنانين.

وكان آخر أعمال الفنانة تارا عماد مشاركتها في مسلسل العودة مع الفنان حمزة العيلي، شريف سلامة، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.