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معرض القاهرة الدولي للكتاب

ندا موسى ونور النبوي يصلان عزاء والدة تارا عماد (صور)

كتب:

أميرة عزالدين 
07:47 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
ندى موسى

ندى موسى

وصلت الفنانة ندى موسى، والفنان نور النبوي، لتقديم واجب العزاء للفنانة تارا عماد ومواساتها، بعد فقدانها والدتها، السبت الماضي، وظهرت «ندى» فور وصولها متأثرة بدموعها. 

وحرص على تقديم واجب العزاء للفنانة تارا عماد، عدد كبير من الفنانين من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عزوز عادل، محسن منصور، محمد صلاح آدم، هدي المفتى، وعدد آخر من الفنانين، والمقام حاليا بمسجد الشرطة فى قاعة الوهاب بالشيخ زايد. 

 

وأعلنت الفنانة تارا عماد عن وفاة والدتها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وقام عدد كبير من الفنانين بمواساتها وتقديم العزاء لها.

 

 

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