انهيار تارا عماد من البكاء في عزاء والدتها.. وهدى المفتى تواسيها

انهارت الفنانة تارا عماد خلال تلقي عزاء والدتها، المقام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بقاعة الوهاب، وواستها الفنانة هدى المفتى للتخفيف عنها.

أشرف زكي يصل العزاء

ووصل منذ قليل لتقديم واجب العزاء، كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية، محمد صلاح آدم، هدى المفتى، محسن منصور.

وشيعت جنازة والدة تارا عماد في مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا، أحمد حاتم، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود.