سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 23-2-2024، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر بيع الدرهم الإماراتي نحو 8.42 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.39 جنيه وفقا للبنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 8.39 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 8.38 للشراء، ونحو 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، عند 8.39 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة، اليوم الجمعة 23-2-2024، إلى 8.42 جنيه للبيع، ونحو 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، نحو 8.42 جنيه للبيع، ونحو 8.38 للشراء.