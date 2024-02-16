سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في مصر، استقراراً ملحوظاً امام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك، وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.