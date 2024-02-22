مخاوف إسرائيلية من اندلاع أعمال عنف بعد تقييد الصلاة داخل الأقصي خلال شهر رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية في إسرائيل عن مخاوفها الكبيرة من احتمالات اندلاع أعمال عنف وشغب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع القرارات الخاصة بمنع المصلين من آداء الصلوات في المسجد الأقصى.

هناك حالة تأهب قصوى من شرطة الاحتلال بالقدس

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإن هناك حالة تأهب قصوى من الشرطة الإسرائيلية في القدس، إذ تخشى الأجهزة الأمنية من اندلاع أعمال شغب خلال هذا الشهر، والتي أصبحت متفجرة بشكل خاص في السنوات الأخيرة، وهذا العام متوقع أن تكون بشكل أكبر في أعقاب الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنّ المسؤولين الأمنيين وجهوا تحذيرا شديد اللهجة على المستوى السياسي، مفاده أن الأقصى قد يوحد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر وفي الشرق الأوسط برمته.

حادث إطلاق نار على مستوطنين بالقرب من القدس

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة حادث إطلاق نار صباح اليوم الخميس، أودى بحياة مستوطن وأوقع 8 مصابين 3 منهم في حالة خطيرة، بالقرب من مستعمرة معاليه شرق القدس.

واستشهد 3 فلسطنيين على أيدي شرطة الاحتلال الإسرائيلي تصادف أنهم كانوا يمروا من نفس الطريق الذي شهد الحادث بزعم أنهم من أطلقوا النار على المستوطنين.