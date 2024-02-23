انخفاض أسعار 13 سلعة بعد إعلان الحكومة عن الصفقة الاستثمارية الكبرى

بعد إعلان مجلس الوزراء الصفقة الاستثمارية الكبرى عبر تطبيق شراكة مع كيانات اقتصادية الكبيرة في السوق المصرية، تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية، كما تراجع ما يقرب من 10 سلع بشكل مباشر في الأسواق.

تراجع سعر طن الذرة البيضاء

شهد سعر طن الذرة البيضاء تراجعًا بقيمة 871 جنيهًا في سعر الطن، ليسجل نحو 16 ألفا و440 جنيها للطن، وبقيمة انخفاض بلغت 7.17%، بحسب ما أفادت به بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار طن القمح الصلب المحلي

وتراجع سعر طن القمح الصلب المحلي بواقع 994 جنيهًا من سعر الطن الواحد، حيث سجل سعر الطن للقمح الصلب المحلي مبلغ الـ12 ألفًا و868 جنيه للطن، وبقيمة انخفاض بلغت 7.17%.

تراجع سعر اللحوم الطازجة في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم الطازجة تراجعًا في الأسعار بواقع 14.16 جنيه للكيلو الواحد، حيث سجل سعر الكيلو من اللحوم الطازجة في الأسواق ما قيمته 383 جنيه للكيلو الواحد، وبلغت نسبة الانخفاض لـ 3.56% في سعر الكيلو.

تراجع سعر الدواجن الطازجة في الأسواق

تراجعت اسعار الدواجن الطازجة كذلك في السوق بواقع 7 جنيهات دفعه واحده، لتسجل مبلغ الـ 110 جنيهات للكيلو، حيث وصلت نسبة الانخفاض لـ5.94% من سعر بيعها في الأسواق.

تراجع زيت عباد الشمس في الأسواق

شهد سعر لتر زيت عباد الشمس في الأسواق تراجعا بقيمة 1 جنيه للتر الواحد، حيث سجل سعر زيت عباد الشمس سجل اليوم سعر 101 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعر الأمس، في حين وصلت نسبة الانخفاض لـ 1.08%.

تراجع سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح

هذا وقد تراجع سعر كيلو العدس المعبأ في الأسواق بقيمة 1.85 جنيه للكيلو الواحد، حيث سجل سعر الكيلو اليوم في الأسواق مبلغ الـ 73 جنيها، بانخفاض 1.85 جنيه، ونسبة انخفاض بلغت 2.46%.

فيما تراجع سعر كيلو العدس الأصفر بواقع 2 جنيه في الأسواق، ليسجل سعر الكيلو منه مبلغ الـ 71.50 جنيه للكيلو الواحد، وبنسبة تراجع 2.8%.

تراجع سعر السمسم الأبيض في الأسواق

وشهد سعر كيلو السمسم الأبيض تراجعا في الأسواق بواقع 2.29 جنيه للكيلو، حيث سجل سعر الكيلو منه مبلغ الـ 168 جنيه للكيلو الواحد، وبنسبة انخفاض بلغت حد الـ 1.34%.

انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق

انخفض سعر الجمبرى الوسط في السوق بواقع 27 جنيها، حيث سجل سعر الكيلو مبلغ الـ 244 جنيها للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ10%.

أما وعن سعر كيلو سمك موسي فقد سجل مبلغ الـ 192 جنيه للكيلو، حيث انخفض بواقع 9 جنيهات للكيلو، وبنسبة انخفاض سجلت الـ 4.26%.

وبالنسبة لسعر كيلو سمك القاروص فقد سجل انخفاضا بواقع 7.34 جنيه للكيلو الواحد، حيث سجل سعر الكيلو مبلغ الـ 190 جنيها للكيلو، فيما وصلت نسبة الانخفاض لـ3.71%.

وانخفض سعر الفيلية البلطي بواقع 5 جنيهات للكيلو، حيث سجل سعر الكيلو منه مبلغ الـ145 جنيها للكيلو الواحد، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الانخفاض لـ3.33%.

سجل سعر كيلو الثعابي مبلغ الـ 212 جنيها للكيلو، حيث انخفض سعرها في الأسواق بواقع 5 جنيهات للكيلو، وبنسبة انخفاض وصلت لـ2.32%.