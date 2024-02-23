خبير سياسي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة حاسمة للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفا إياها بأنها خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين.

مرافعة قوية وموثقة

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المرافعة المصرية التي قدمتها المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية، ياسمين موسى، تميزت بكونها مرافعة قوية وموثقة تضمنت توثيقا دقيقا لكل الممارسات الإجرامية التي قامت بها إسرائيل خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن أهمية المرافعة المصرية تكمن في كونها رسالة قوية لإسرائيل، مفادها بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن مصر بصفتها دولة جوار إقليمي، تقع على عاتقها مسؤولية خاصة تجاه القضية الفلسطينية، وأن مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق حل عادل للقضية.

فضح الممارسات الإسرائيلية أمام المحافل الدولية

وأكد أن المرافعة المصرية حققت العديد من الإنجازات، أهمها فضح الممارسات الإسرائيلية أمام جميع المحافل الدولية، والبدء في عملية نزع شرعية إسرائيل من المحافل الدولية، وإدخال إسرائيل في دائرة القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار فهمي إلى أن المذكرة التي قدمتها مصر، والتي تضمنت 56 صفحة باللغة الإنجليزية، تؤكد رفض مصر المطلق لفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، موضحا أن مصر نجحت من خلال مرافعتها في عرض الواقع على حقيقته، وأنها لن تتراجع عن موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل علامة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني، وأنها ستكون لها تداعيات إيجابية على فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.