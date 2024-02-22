نميرة نجم: موقف مصر أمام «العدل الدولية» عبر عن ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

قالت السفيرة نُميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن اليوم تحدثت دول اليابان والصين والأردن، وعدد آخر من الدول، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة الى أن موقف أغلب تلك الدول داعم بشكل كبير للقضية الفلسطينية، وللدفوع التي قدمناها كفريق قانوني لفلسطين لإنهاء الاحتلال.

موقف القانون الدولي

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC» عبر تطبيق «زوم»، قائلة: «أهم ما جاء في حديث تلك الدول أمام محكمة العدل الدولية مرتبط ببعض الأمور، أعتقد أن أقواها ما جاء على لسان الممثل الصيني، لأنه أوضح جليًا موقف القانون الدولي من كثير من مهاترات تأتي خارج الصندوق حول ما يحدث في الأراضي المحتلة».

الثوابت المصرية تجاه فلسطين

وردًا على سؤال كيف تدعم شهادة مصر أمام محكمة العدل الدولية الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية، قالت: «موقف مصر عبّر عن الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية، وحق تقرير المصير، وعدم مشروعية الاحتلال، وعدم مشروعية الاستيطان، وعدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، تم تناول موضوع غزة باستفاضة في المرافعة المصرية، حتى يمكن إبراز الملامح الرئيسية التي تدعم موقف فلسطين في هذه الدعوى».

وأكملت: «وفيما يتعلق بالجانب القانوني، سوف تنتهي المرافعات الشفوية، وسوف تأخذ المحكمة وقتًا لدراسة الدعوى بأكملها لإصدار الرأي الاستشاري، والذي نطمح أن يخرج بطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري، أن يتم اتخاذ قرارات أممية من أجهزة الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتناول أوجه الحياة، وتلزم الدول الأخرى وليس فقط إسرائيل باتخاذ إجراءات وتدابير لحماية حق الشعب الفلسطيني، ووقف التعاون مع المستوطنات».