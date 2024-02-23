رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول للابتدائية والإعدادية الأزهرية لـ«أبناؤنا في الخارج»

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ «أبناؤنا في الخارج» للعام الدراسي (1445هـ- 2024/2023م).

وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏426 طالبًا، حضر منهم 419 طالبًا، وتخلف عن الحضور 7 طلاب، وبلغت النسبة المئوية بذلك 98.4%. وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏308 طلاب، حضر منهم 291 طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور 17 طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك 94.4%.‏

تفاصيل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

أوضح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفاصيل نتيجة امتحانات الفصل الدراسي لجميع سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لـ«أبناؤنا في الخارج»، إذ بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الابتدائية 1905 طلاب، حضر منهم 1877 طالبًا، ‏وتخلف عن الحضور 28 طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك 98.5%.

امتحانات المرحلة الإعدادية

وجاء إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات المرحلة الإعدادية 995 طالب، حضر منهم 963 طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور 32 طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك 96.8%.‏

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات سنوات النقل بالمرحلة الثانوية في القسمين العلمي والأدبي 393 طالبًا، حضر منهم 374 طالبًا، ‏وتخلف ‏عن الحضور 19 طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك 97.6%، ليبلغ بذلك إجمالي من تقدموا للامتحانات من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏3293 طالبًا، حضر منهم 3214 طالبًا، وتخلف عن الحضور 79 طالبًا، وبلغت النسبة المئوية بذلك 97.6%.‏

جاء ذلك بحضور الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والأستاذ جمال بسيوني، مدير إدارة شؤون الامتحانات. ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=292